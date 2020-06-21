主播實試手提風扇　最涼竟然係佢？

近來氣溫每日都超過30度，想隨時保持涼快的話，手提風扇又要出動了！繽FUN主播斯菲找來6款今年新推出的手提風扇測試風力，想知結果就要睇內文喇！

首位參賽者是Bruno BDE029，定價HK$198。手柄其實是2,200mAh電量的充電器，可以為風扇供電最長8小時，同時可以拆出為手機等裝置充電。另外，只要將風扇頭摺起就可以變為一個座枱風扇，用法靈活。BDE029提供3段風速，備有5款配色，包括海軍藍、米白、粉紫、粉紅及綠色，相信可以吸引女性用家。

第二位參賽者是JCShop引入的多啦A夢USB充電LED手提風扇，風扇外罩印上多啦A夢圖案，手柄則用上多啦A夢的招牌配色，並以矽膠物料包覆。此外，亦有推出較少見的胖虎款式。產品備有兩段風速，每次充電可以使用4小時，特別在於設有一個LED光圈圍繞風扇，定價HK$199。

第三位參賽者是同樣走可愛路線的2020年版Sanrio手提電風扇，定價HK$88夠晒抵玩，提供布甸狗、肉桂狗、Melody及Hello Kitty等不同設計。但使用時較為不便，皆因需要長按電源鍵。扇葉用上軟身物料，即使小朋友使用亦不怕危險。

同樣由Bruno推出的BDE35，定價比BDE029稍高，售HK$259。用法上更靈活，因為附設一個夾子底座，可以座枱使用之餘，亦可以夾在嬰兒車、枱邊等位置。風扇提供3段風速，可連續使用3至10小時，風扇頭更可以上下180度調校角度。

講到設計最突出的一款，必定非Bruno BDE041莫屬。圓盒形機殼，出風口位於機頂，配合1米長的頸帶，可以掛頸使用。BDE041續航力最長達6小時，機身亦設有USB插口可當作外置充電器使用。雖然外形吸引，但實試發現風力較弱。產品備有海軍藍、米白及粉綠3色，定價HK$268。

最後一名參賽者就是雄霸手提風扇界多年、俗稱「芭焦扇」的共田手提風扇。最新推出的是F95D新暴風版，提供4段風速，風力依舊強勁。相比上一代，今代面蓋毋須工具即可拆除，方便清洗。充電池由上代可拆式變為內嵌，最大風速情況下可以使用2小時，最小風速更可以使用24小。市面售價方面較為浮動，由約HK$70至約HK$100不等，與上代定價相約。