直播寸嘴兼Block網友　黃聖依爆圈中黑幕

最近大陸話題綜藝節目《乘風破浪的姐姐》熱度居高不下，當中火爆女星如黃聖依、張雨綺等備受關注，咁啱尋晚（20日）黃聖依開咗半小時Live，回答網友提問並任人點歌，點知傾傾吓佢竟然忍唔住寸爆網友，仲多口爆料娛樂圈黑幕，成個Live起承轉合有齊晒，都咪話唔精彩！

直播過程中，黃聖依同工作人員主動表示直播中可以回答網友提問，於是網友通過發彈幕形式提問：「金晨幫你拿鞋你有謝謝她嗎？」原來早前於《乘》中，黃聖依見攰就除咗對高踭鞋周圍同人吹水，大陸女星金晨貼心為黃聖依挽鞋，不過片中就未見黃聖依對對方有何表示，今次網友問及此事，黃聖依不但視而不見，仲即刻Block咗位網友，令對方無法再次評論。

另外，黃聖依直播唱歌時，有網友表示想佢唱組合鳳凰傳奇嘅歌，黃聖依不假思索就寸爆謂：「要不然你唱一個？」嚇到旁邊嘅工作人員立即細細聲勸告唔好寸網友。

之後佢就講到早前因在節目中嘅說話方式同態度成為話題，令「黃聖依說話」和「黃聖依性格」兩個負面Hashtag上咗熱搜，黃聖依竟同旁邊嘅工作人員直指熱搜係廣告商買嘅，面對網友質疑，佢哋仲再次強調並用不屑的語氣謂：「這有甚麼奇怪，現在都這麼幹！」直腸直肚性格令網友嘖嘖稱奇。