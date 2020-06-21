長場雄親自創作 日系藝術「Phone」
2020年06月21日 13:15
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電子產品配件品牌CASETiFY今回亦找來長場雄合作，推出聯名系列。（互聯網）
由最初為《POPEYE》及《BRUTUS》等日本雜誌創作插畫開始受到關注，繼而轉身踏足潮流領域先後獲G-SHOCK、CONVERSE、ASICS TIGER及KEEN邀請聯名合作令人氣急速上升，來自日本的長場雄（Yu Nagaba）毋疑是當今最具影響力的插畫藝術家。
向來積極推出聯名系列的電子產品配件品牌CASETiFY，今回亦找來長場雄合作，以「Stay Home,Stay Safe」為主題，由他以標誌性的插畫及字體親自創作出4個男女角色並引伸出12款全新插圖，再將插圖一一融入各款電子配件產品上。當中防摔電話殼（Impact Case）及反光鏡面電話殼（Reflective Mirror Case）更可以加入長場雄筆迹的個人化名字變成獨一無二設計（6月23日CASETiFY STUDiO Pop Up Landmark率先發售）。
此外，為紀念是次聯名系列的推出，長場雄更利用CASETiFY電話殼變成畫布，創作出一幅以28個電話殼（611 x 555 x 44mm）合併而成的《Chit-Chat》藝術品。現時此作品已完成裱框並於中環CASETiFY STUDiO Pop Up Landmark作限時展覽，稍後將於網站進行抽獎，將此1 of 1的藝術品以5,500美元（另加運費）出售予一位幸運兒。有興趣的朋友可於6月29日起於https://www.casetify.com/yu-nagaba-raffle上進行登記，得獎者將於7月2日公布。