長場雄親自創作　日系藝術「Phone」

由最初為《POPEYE》及《BRUTUS》等日本雜誌創作插畫開始受到關注，繼而轉身踏足潮流領域先後獲G-SHOCK、CONVERSE、ASICS TIGER及KEEN邀請聯名合作令人氣急速上升，來自日本的長場雄（Yu Nagaba）毋疑是當今最具影響力的插畫藝術家。

向來積極推出聯名系列的電子產品配件品牌CASETiFY，今回亦找來長場雄合作，以「Stay Home,Stay Safe」為主題，由他以標誌性的插畫及字體親自創作出4個男女角色並引伸出12款全新插圖，再將插圖一一融入各款電子配件產品上。當中防摔電話殼（Impact Case）及反光鏡面電話殼（Reflective Mirror Case）更可以加入長場雄筆迹的個人化名字變成獨一無二設計（6月23日CASETiFY STUDiO Pop Up Landmark率先發售）。