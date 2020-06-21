唔想再提馬天樂　林雅詩叫大家唔使擔心

藝人林雅詩（Grace）出席父親節活動，身為單親媽咪的她透露兒子有跟爸爸聯絡，但今日未必有時間食飯慶祝，問到父子感情，她表示：「佢哋感情OK，仔仔都大個，等佢哋私下聯絡，佢約咗爸爸都會知會我，如果時間夾到，我都會一齊出去。」

早前Grace的經理人兼男友馬天樂偷嗒女助手成為人父，今日Grace的心情明顯平復不少，問到她跟馬天樂現時的關係，她坦言：「唔係好想再提佢，自從呢件事發生後，牽涉到好多工作方面。至於個小三，依家發現到喺工作方面，佢安排同處理得唔係咁好，希望佢唔好再呃人，我哋公司有拍電影，佢係編劇乜都好，但發現好多嘢唔係佢做。（呢位女助手仲喺你公司？）我唔係好清楚，我唔係好理。我依家希望做好自己，做好我喺出面其他公司嘅工作。」

講到心情，Grace稱之前十分難受：「之前好癲，好唔開心，身邊好多朋友都好擔心，我想趁今日呢個活動畀大家知，唔需要擔心我，但始終一齊咁多年，要時間。」至於日後工作上會否跟馬天樂劃清界線？Grace指要時間去處理：「要睇吓份經理人約幾時到期。（約滿後會唔會再合作？）撇開佢同嗰位女士，馬天樂喺工作上係OK，所以要考慮。不過我依家都唔係咁專注幕前演出，比較專注幕後工作。」之前Grace手上驚現疑似自殘的血痕，她表示傷痕已差不多痊愈，問到兒子有否被嚇壞？她說：「我有解釋畀佢知，佢明白。我當時因爲情緒關係，控制唔到自己，做咗一啲嘢。（仔仔陪你度過難關？）都係，仲有家人同朋友。（依家過咗呢一關未？）過咗一半，之前好癲，兩、三日唔食嘢，食安眠藥都瞓唔到，自己都接受唔到自己咁樣，最近都會扮靚少少。」