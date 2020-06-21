解構世界最大　室內微縮景區樂園

男人愛高達，女人唔明白，但陪你去睇微縮模型，都應該OK既。世界最大室內微縮景區樂園 Small Worlds Tokyo，上星期終於在東京開幕！鑒於疫情影響，大家未必飛到去睇，但都可以隔空給大家解構「止咳」。東京Small Worlds佔地8千平方米，並分為 6 個微縮區。當中的「關西國際機場區」絕對是焦點，內裏40架飛機每30分鐘便升降一次，甚至不同機型升降都有不同聲音，製作超認真。另外以美國太空總署為藍本的「太空中心區」，當中各式火箭及穿梭機，都會定時發射升空。還有以1900年代第一次工業革命為背景，集結了亞洲和歐洲5個國家的「世界小鎮區」等。

動漫迷最愛區域

不過女性動漫迷最歡喜的必定是「美少女戰士區」，在麻布十番街道場景中，月野兔在月下化身為水手服戰士，重現劇中氣氛。而大男孩望到「新世紀福音戰士格納庫區」就更加興奮，初號機從地底彈射到地面，全程以實景模型鉅細呈現，看得人血脈沸騰。最後的「新世紀福音戰士第3新東京市區」就更厲害，當警笛聲響，全市街道便開始變形，大廈被收納進入地底，呈現迎擊使徒的未來都市姿態，令動畫迷感動。

微縮自己入住景區

不過東京Small Worlds的最大噱頭，其實是「入住」計劃，參加者都可透過3D掃描精製出1/80的個人微縮模型，並可將之擺放於你選定的區域1年，認真Fantasy。

Small Worlds Tokyo