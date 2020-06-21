翟威廉逆市開舖陳庭欣撐場　周志文認劉佩玥上樓飲湯

藝人翟威廉於佐敦投資日本清酒小店，今日正式開張，除了翟媽媽及哥哥現身支持之外，更獲八方好友力撐，如前緋聞女友陳庭欣（Toby）、周志文、周志康、蘇皓兒、張名雅等，而羅天宇就玩「快閃」祝賀。

逆市開舖唔擔心

儀式後，翟威廉跟周氏孖仔受訪，記者恭喜翟威廉做老闆時，他謙虛笑話：「其實大家都係老闆，佢哋都夾咗好多，不過我哋冇計嘅。（冇計到時點分花紅？）分到大家開心，佢哋都爭住唔攞咁多㗎，畀錢我㗎，哈哈！（咁你自己投資咗幾多？）都一樣冇計，可能連埋裝修就幾十萬。」逆市開舖怕受影響？他指唔緊要，因為早已有零售決定：「呢個係Happy Live升級，之前一直做批發生意，疫情期間都少咗生意，但原來啲人係會買酒返屋企飲，依家各行各業都艱難，互相支持。」

舊愛陳庭欣不避嫌撐場

講到Toby有來撐場，翟威廉抵死話：「佢梗係要嚟啦！佢有咩我都會撐佢，上次佢唔見雀我都有份幫佢搵，如果佢唔嚟，我就會講呢件事，哈哈！大家都係好朋友。」有指他為開舖慳到盡，慳租屋錢瞓新舖，做前舖後居，他聞言笑話：「係因為Keep住做嘢，做唔晒先留喺度瞓，上面就係直播室，而屋企都係距離新舖3分鐘。」另有傳他想全職做生意而不與無綫續約，他澄清一定會續約：「做生意都需要藝能界嘅人氣，係為成個團隊着想，如果為自己就真係抖吓，同大家合作係有份幹勁。」

周志文證劉佩玥陳瀅冇反面

另外，周志文緋聞女友劉佩玥（Moon）被影到登門拜訪，其後女方於出席活動時大方承認有上屋企，周志文指：「佢上嚟屋企飲湯，拍劇都辛苦嘛。（有傳Moon因為你同好姊妹陳瀅擘面？）係咩？我冇睇到呢單，佢哋兩個好Friend。（你同陳瀅都Friend？）都Friend，佢依家喺香港？」即被記者取笑不留意好友動向，然後翟威廉出面助友：「我就有留意呢！因為不時都要搵唔同Artist直播，相信如果搵佢做嘉賓啲Fans會好開心！」