【城市傳聞】流傳數百年　荷蘭幽靈船最經典

茫茫大海充滿神秘感，當中又以那些無人駕駛的「幽靈船」最為詭異，難怪電影創作人不時借題發揮，像早前在港上映的《鬼船瑪莉號》（Mary）就以19世紀一艘在大西洋漂泊的鬼船瑪麗‧塞勒斯特號（The Mary Celeste）為創作藍本。相傳這艘商船於航行期間，所有船員無故失蹤，但船上的貨物完好無損，似乎跟海盜襲擊無關，於是引起各種猜測……

挑釁上帝惹禍

其實自古以來，有不少涉及幽靈船的文獻記載，諸如英國鬼船「羅維朋夫人號」（The Lady Lovibond）、活躍於百慕達三角的「卡羅爾‧迪林號」（The Carroll A. Deering）、在阿拉斯加附近海域漂泊的「貝奇莫號」（Baychimo）等等。

不過，數到最著名的幽靈船，不得不提「飛翔荷蘭人號」（The Flying Dutchman），其故事可追溯至17世紀。話說該艘東印度帆船是由一名脾氣暴躁的荷蘭船長雲達狄根指揮，由阿姆斯特丹出發前往荷屬東印度群島，起初船程十分順利，但駛到好望角一帶，即遇上狂風暴雨，無法前進，盛怒的船長在魔鬼唆擺下，竟對住巨浪發毒誓，稱要反抗上帝，結果上天派出使者令他的船永遠漂流在海上，但不讓他死去，要他一直航行至審判日到來，最後所有的船員死光，雲達狄根也變成了一具骷髏。

自此以後，無數報告指出曾在海上遇到這艘幽靈船，而凡是目睹幽靈船的人更會被惡運纏上呢！