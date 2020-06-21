牛奶妹、吉蒂貓齊齊飄香？

悶熱的夏天少不了香水，不過對於「顏控」來說，香水唔單止要好聞，仲要造型夠靚先至吸引。以下介紹的香水及香氛手錶，將大眾童年回憶和喜愛的卡通角色融入設計，萌到不得了，加上甜甜的氣息，讓女生移不開目光！

想信不少人也吃過不二家的糖果，糖果盒上的牛奶妹是無數人的童年回憶。近年，牛奶妹從糖果領域拓展到不同界別，不斷與其他商品合作推出聯乘系列。繼早前與香水品牌「AQUA SAVON」推出牛奶糖味的香水與髮香噴霧後，今回雙方再次攜手打造兩款PEKO CANDY糖果香水。其靈感來自不二家的暢銷棒棒糖，「糖果」部分是香水蓋，印有標誌性的牛奶妹頭像，而下方的「糖棍」則是香水瓶身，印有「PEKO CANDY」字樣，造型可愛又有趣。香水一共有兩種口味，紅色為草莓、藍色是蘇打，小巧的尺寸方便攜帶，相信很快會登陸本地。

另一款是KAORU與Hello Kitty聯乘推出的香氛手錶，先不提KAORU在日本當地人氣有多高，單看設計已叫一眾吉蒂貓奴舉手投降、乖乖課金入手。因香氛錶不但搭配了3種粉嫩色調，錶面上更加入Hello Kitty悠間喝下午茶的圖案，萌到爆錶。最令人心曠神怡的是戴上手後，會隨時隨地散發水果香氣（共有草莓牛奶、椰子及香草3種氣味），讓女生任何時候都能透過清香保持愉快心情！