見證時代交替　1937年復刻版501®

以復刻昔日經典丹寧服裝作主打的LVC系列（Levi's® Vintage Clothing），推出以來一直備受鍾情復刻牛仔褲的Fans追捧，當中參照不同年份設計特色製作的501®牛仔褲更加是系列的人氣產品。今季，Levi's®首度於香港引入1937年復刻版Levi's® Vintage Clothing 501®牛仔褲，此褲所用的各種細節更與1937年的美國社會背景息息相關，其紀念價值不下於歷史書籍。

時光倒流到80多年前的1937年，當時美國從經濟大蕭條中復甦，普遍市民生活條件大不如前，而三藩市地標金門大橋亦是於此年落成，正好為美國經濟蕭條過後帶來曙光，新舊交替亦正是1937年版本501®的設計特色。此年推出的牛仔褲上，首次加入標誌性「紅旗」細節去區分不同系列；而後褲袋上的鉚釘亦首次改為隱藏於褲袋入面，以解決鉚釘經常刮損馬鞍及家具的問題。同時為強調鉚釘仍然存在（1966年開始以縫紉代替鉚釘），後褲袋的包裝紙牌亦特別加入箭嘴標示鉚釘位置；褲浪位置最後一次採用鉚釘加固，而褲頭删減用來配置工人吊帶的鈕扣，象徵501®從工作褲轉為牛仔褲。於每個不同年份版本所呈現的細節差異，就正正是LVC系列牛仔褲讓人着迷之處。