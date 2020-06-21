化身超索美人魚！蔡少芬爆同張晉拍拖約法唔錫得

藝人蔡少芬（Ada）參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，剛抵達有「東方夏威夷」之稱的三亞，與其他藝人妻子們享受陽光與海灘。身為首站導遊的Ada與一眾妻子穿上美人魚泳衣，在沙灘上狂擺「甫士」，又坐在透明船上徙手划艇，場面搞笑。

久未在鏡頭前泳裝上陣的Ada魅力不減，大晒招牌42吋長「魚尾」及S字身形，完全不像三孩之母。

在節目中，妻子們向Ada逼供與老公張晉的表白經過，原來他們的童話愛情故事因「呷醋」而起，Ada憶述：「有次張晉有一位女生朋友來探班，他說要陪那個女生，我說『好呀，你去陪』，怎知道我回到房間後心裏一直不舒服，就發訊息給張晉『你別再來找我了』。突然張晉就來敲門，說『你吃醋啦，不如我們試一下（拍拖）吧』。」他們在拍拖前還約法三章「不公開、不接吻、不拖手」，怎料蜜運中的Ada在第二天便打破規條。

此外，妻子們在晚餐時間摸着酒杯底傾心事，提到大家「最想忘記的事」，Ada有感而發，紅着眼哽咽：「以前我很自卑，沒安全感，父母很早就分開，我經常覺得自己生出來是個負累。以前我會叫自己做『垃圾』，覺得自己很沒用。」