Bentley限量開篷Continental GT　向傳奇賽車致敬

賓利Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner是向1929年打造的No.1 Bentley Blower傳奇賽車致敬之作，全球限量100輛。（互聯網）

為向1929年打造的No.1 Bentley Blower傳奇賽車致敬，賓利(Bentley)的個性化定制部門Mulliner 特別以全新Continental GT Convertible為基礎打造全球僅限量定制100輛的Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner。現其中一輛已於賓利香港-錦龍陳列室中展示。

這一全新力作以現代設計詮釋經典傳奇， 首先是車身特別採用跟傳奇賽車No.1 Bentley Blower一樣的Dragon Red II 顏色，面罩特別飾上「1」字，前輪拱後方還飾以18K鍍金徽章。至於車廂，所配備的三面翻轉中控面板，其中由三圓錶組成的一面，中央圓錶特別注入源自No.1 Bentley Blower的一枚活塞飾件，彌足珍貴。