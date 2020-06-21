【4個都叫少】父愛點分好？多仔公始祖原來係佢

一個人得一個心，點Share先好？

圈中唔少爸爸都「有心有力」，又能力生又有能力養，一屋小朋友不知幾咁開心，仔女嘅愛有多無少，不過父愛就唔知點分得勻呢？！

湯鎮業

要講「多仔公」始祖，一定係現年61歲嘅湯鎮業，兩度結婚嘅佢與首任老婆、中日混血兒姜坤育有一對孖仔及一名女兒。50歲時再做老竇，與現任大陸妻子文靜有一對孖女。有指佢喺兩段婚姻之間，曾與一名女子誕下私生子。

鄧梓峰

現年59歲同巴斯光年撞樣嘅鄧梓峰，同太太婚後先有一女，其後再有對孖仔，正當大家都以為佢夠晒數後，竟然相隔4年太太再為佢誕下一女，一家六口夠晒熱鬧！

鍾鎮濤

67歲嘅鍾鎮濤（阿B）與前妻章小蕙婚後育有一子一女，離婚後阿B遇上現任妻子范姜，雖然相差14年，但無礙兩人發展，范姜更為對方誕下兩女，並與章小蕙為阿B所生嘅仔女感情要好。

陳浩民

同樣育有4個仔女！與內地模特兒太太蔣麗莎（Lisa）2011年結婚後，同年11月大女出世，最犀利嘅就係5年抱4！比老公細16年嘅蔣麗莎如今先34歲，仲係咁後生，唔知會唔會「興起」想生多件呢？

林盛斌

無論工作定仔女一樣多產嘅林盛斌（Bob），與太太Pearl先後生咗3個女！一直恨仔嘅佢，喺2017年終於如願以償，Pearl為佢誕下一子！屋企有個金叵羅，成家都錫到佢燶，萬千寵愛在一身！而一家之主嘅Bob就任勞任怒，就連今日父親節都要特登出街幫仔女買早餐，認真唔話得！

除咗上述幾個咁生得，陳豪、胡諾言、黃祥興、王敏德、張晉待都有3個細路，威到呢！