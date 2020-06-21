滯留馬國半年！張慧儀趕唔切返港　劇組換人冇工開

藝人張慧儀和養子Anson於今年一月返回祖家馬來西亞過年後，因新冠肺炎爆發而滯留當地近半年，直至近日馬國行管令放緩，她與兒子即執拾行裝返港，停工半年的慧儀，為生計積極安排新工作，及早返港，預留時間隔離，為復工做好準備。

機上情況非想像中差

疫情肆虐半年來，慧儀一直有留意相關報道，所以今次返港，她已準備好要接受檢疫和隔離程序，並帶備不少消毒用品、口罩和護目鏡等上機，她坦言心情忐忑：「路程咁長，我都擔心有風險。去到機場機乎冇人，亦冇店舖開，原本都諗住上機唔食嘢、唔去廁所，但我哋坐商務位，冇乜人又隔得好開，情況唔係我想像中咁差，又遇上晚餐時候，我都有食嘢同去廁所。」

經過4、5個小時的機程返港，然後接受一輪檢疫，再被送往酒店等檢疫結果，直至翌日收到陰性結果，慧儀才放下心頭大石，兩母子拖着疲倦身軀返家，進行居家隔離，她笑言：「我同個仔返到屋企，即刻由頭洗到落腳，又叫朋友幫我買定家常用品及餸菜，等我喺屋企隔離期間，都夠食夠用！」問到新工作安排，慧儀稱：「原本接咗個劇，但劇組等唔到我換咗人，好彩仲有其他工作，要積極安排一下，希望快啲重回正軌，復工賺錢，我仲有個仔要養，都有壓力㗎！」