【疫市買樓】出錢又出力！馮盈盈同家人睇千萬樓盤

前港姐馮盈盈去年底驚爆跟拍拖四年的醫生男友分手，之後火速搬離兩人同居的愛巢，並以市價較低的價錢放租，自己就以2萬元租住深水埗單位獨居。不過，其實盈盈的家人擔心盈盈生活不能自理，一直想一家人可以齊齊整整住在一起有個照應。昨日父親節，盈盈被發現跟家人及親友現身紅磡的售樓處，參觀長實集團旗下將軍澳新樓盤的示範單位。

鍾情大單位

昨日中午時份，一身便服打扮的盈盈出現售樓處附近，雖然戴上口罩，但仍引來不少注目，有小朋友認出盈盈並要求合照，盈盈都有求必應，表現親民。盈盈的父母先行，盈盈則跟4、5名親友尾隨，他們跟普羅市民一樣排隊入場，等了約半小時才輪到他們。在單位內見盈盈跟地產經紀密密斟，又細心打量及研究，她比較鍾情3、4房的大單位，入場價分別為1100多萬及1800多萬，他們參觀了半個多小時才離開，之後盈盈跟爸爸食飯慶祝佳節。

有錢出錢 有力出力

事後東網致電馮盈盈，她表示昨日是父親節，所以做個孝順女陪家人睇樓：「因為屋企人有興趣置業。（當父親節禮物？）冇話係咪當父親節禮物嘅，只要我負擔到，無論夾份比首期或之後幫手供樓，我都會幫手為屋企出一分力，總之聽爸爸安排，只要一家人住得開心舒服就可以。（落實咗買未﹖）未入票要再考慮一下，交畀爸爸決定啦！不過，太多人喇，我都驚超額太多抽唔中，抽到嘅話，至少會買3房。而且地理位置都方便我返工，我揀樓都係工作為先。」