東方日報C1：伍詠薇爆前輩惡行　嫌疑人江華親自解畫

向來敢言的伍詠薇擔任劇集《飛虎之雷霆極戰》訪談節目主持，她與一班型男以「難忘的前輩」為話題，期間大爆「前輩」惡行，加上呼之欲出的表情模仿，不難聯想到主角就是曾與伍詠薇合作的江華！

由伍詠薇（伍姑娘）、林盛斌（Bob）主持的訪談節目《Tiger's Talk》，邀請《飛》劇演員齊齊亮相，分享拍劇及生活趣事。日前一集請來苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）及吳卓羲（Ron）擔任嘉賓，講到「難忘的前輩」時，最爆的內容及人物，竟然出自主持伍姑娘口中！

模仿神情畀貼士

由主持變為主角的伍姑娘，對「難忘前輩」感受至深，手舞足蹈地形容：「當時喺娘家（亞視）過嚟呢邊……」隨即模仿其神情動作：「咁我唔講邊個喇！」同時忍不住大爆前輩「惡行」，例如對方抵達錄影廠時與其他演員的相處及工作模式：「唔會教㗎！直情可能係嚟到慢慢講囉，講錯咗再嚟過，你濕晒你嘅事！可能佢會唔到、遲到、失蹤，或者8個鐘頭後先返工都係咁樣！」愈講愈興奮的她再模仿「前輩」的Chok爆表情，席上的吳卓羲曾想「射歪」，笑說：「咁Chok，一定係林峯啦！」

亞視演情侶結怨？

在眾人推波助瀾下，伍姑娘再對着三哥說：「『五虎』有邊幾個呀？佢好鍾意扮其中一個，唔講邊個喇！」Ron意會到所指人物，再看到伍姑娘的神情和動作，笑言：「好神似喎，應該係嗰個囉！」伍姑娘亦很公道，為已改過的「前輩」說好話：「以前好衰呀，不過依家好好人，以前真係睬你都傻，見到你哋呢啲後輩，話之你死，望都唔望你一眼！我真係心諗『吓』！」眾人再追問「前輩」身份，伍姑娘即說：「我講你聽我死梗啦，因為對方依然尚在！」身旁的Bob明顯心中有數，笑問：「係咪兩個字㗎？」伍姑娘聞言即反白眼：「死啦！今次人哋冚家嚟打我咁點呀？」

其實在眾人的形容下，「前輩」身份可謂呼之欲出，不少網民都認為伍姑娘暗示的就是江華！伍姑娘對這位「前輩」如此了解，全因兩人在前亞視有過不少合作，分別有1993年劇集《銀狐》及1994年的《戲王之王》，當中在《銀》劇更演情侶，甚至江華轉投無綫後，兩人再在1999年的《無業樓民》合作，難怪伍姑娘印象如此深刻。不過，江華卻懶理這些揣測，昨日回覆本報：「我已經唔玩呢啲遊戲好耐啦，大家繼續開心。」

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