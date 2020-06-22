生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 今天偏財運不錯，不妨買六合彩試試運氣，可能有驚喜。黃晶有助財運。

牛：→ 不用憂慮自己的人際關係，對朋友最重要是夠義氣，這自己贏得好人緣。

虎：↓ 是日沖煞，就算運氣差也別發牢騷，否則會變得極討厭，人見人憎。

兔：→ 要利用今天空閒時間清除電腦的垃圾，整合資料，有利重新出發。

龍：↑ 在客觀的環境帶動下，有貴人相助，顯得條條大路通羅馬，使你興奮。

蛇：★ 你的腦力提升，別人認為難於過關的事，你也能克服，讓身邊的人佩服。

馬：→ 今天多一事不如少一事，你的善意和熱誠受到別人懷疑，使你感氣餒。

羊：→ 當你無法洞悉別人的把戲時，愛侶是最佳的軍師，不妨多詢問他的意見。

猴：↓ 避免作負面性的思考，否則影響情緒，對事情沒幫助之餘，更會惡化。

雞：→ 朋友助你從挫折中反省，終於找到自己錯處，知錯能改已對你有好處。

狗：→ 自己的事自己做。只要有信心及毅力，定能解決問題。金色有助思考。

豬：↓ 有嚴重破財迹象，你要處處小心，免遺失貴重物品，離開時要看清楚。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌