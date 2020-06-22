華潤堂感謝週　全年至抵　驚喜優惠

華潤堂由即日至6月24日，全線分店舉辦一連7天限定感謝週。(客戶提供)

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精選驚喜折扣優惠仲包括有：

1. 精選冬蟲夏草同款特價再買1両送半両

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御品龍牙白燕盞，每両$1,035 (標準價：$1,150/両)

3. 華潤堂鱈魚花膠(M)250克，買3包平均價$249/包 (標準價：$368/包)

4. 華潤堂西非響螺乾200克(M)，每盒$148 (標準價：$200/盒)

5. 東阿阿膠250克，$1,513/盒 (標準價$1,780/盒)，買 2 盒平均價$1,420/盒；買1盒減$100及送熬膠服務1次

6. 陳老二驅風活絡丸60粒孖裝附送12粒，$336/件 (標準價$560/件)

7. 維多C 3重功效水溶片45片，$129.9/件 (標準價$194.4/件)

8. 淮安有機濃縮生田七片250片，買2盒平均價$526.4/盒 (標準價：$658/盒)

9. 50惠豐盈洗髮露/護髮素 400毫升，任選第2件半價(特價$99.9-$109.9/件)

10. 高露潔貝齒竹炭薄荷殺菌漱口水1公升，$29.9/件 (標準價$39.9/件)

11. 威露士衣物消毒液(松木/檸檬)3公升，$106/件 (標準價$199/件)買 1件送威露士免洗搓手液 520毫升1件

12. 納米樂洗衣液 450克/超滲透除臭洗衣液 400克，任選 2件平均價$22.5/件(標準價 $51.9/件)

13. DAN-D-PAK 方樽無鹽焗腰果/無鹽優質什果仁 454克，任選2件平均價$60/件 (標準價$92.9/件)

14. 罐頭任選3件或以上再9折

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