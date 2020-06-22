涼茶咪亂飲　小心影響健康

涼茶有一定藥性，若果誤服，會引致脾胃虛弱，進而導致體內營養氣血不足，亦都會影響男士精子的健康狀態。(方偉堅攝)

天時暑熱，人體容易積熱過盛，好多人都會趁機飲杯涼茶清，以為能清熱降火，但其實涼茶有一定藥性，不是人人?飲，一旦錯飲，隨時影響身體健康，所以飲用前宜先聽聽專家意見，助你一解涼茶之謎。

Q1.熱氣從何而來？

A1.熱氣即是中醫口中的「上火」，很大程度上與夏天的濕熱氣候有關，一來脾胃易損傷，二來心火易旺盛，若經常於戶外進行體力勞動，人體更易受濕熱影響。另外，生活習慣出問題，包括睡眠不足、抽煙飲酒、飲水量不足，以及嗜吃甜食、煎炸、辛辣、油膩和濃味之物，同樣可令人上火。

Q2.上火有何問題？

A2.上火分為實火和虛火，各有不同徵狀。實火者，一般會易口乾、咽喉痛、牙肉腫、便秘、煩躁、出汗多等現象。虛火者，手、足及胸口發熱、半夜出汗、失眠、情緒不穩、口乾、大便乾等。

Q3.飲涼茶幫到手？

A3.涼茶是指將藥性寒涼、能消解人體內熱的中草藥煎水成飲品，可治療因日常生活引起的熱性疾病，有熱氣才可飲，每次以1碗(普通飯碗)為限，熱氣散了便要停服，因過量飲用會出現脾胃虛弱、手足冰冷、大便稀溏等問題。 飲涼茶前宜先了解個人體質，分清實火、虛火。

熱門涼茶 啱體質至好飲

A.廿四味

功效︰清熱解毒，滋潤肺胃，能紓解煩熱口乾、牙肉腫痛或咽喉不適問題，適合強壯人士飲用。

注意︰性質較寒涼，長者、小孩、大病、久病和長期病患者，服用前先諮詢合資格的註冊中醫。孕婦、蠶豆症者忌服。

B.銀菊露

功效︰清熱利咽，適合口乾欲飲、咽喉腫痛的患者，或進食煎炸、燥熱食物後，皆可飲用。

注意︰不宜久服，蠶豆症者忌服。

C.火麻仁

功效︰潤腸通便，適合大便乾結及便秘問題者飲用。

注意︰脾胃虛弱，容易腹瀉便溏人士不宜飲用。

D.夏枯草

功效︰清肝瀉火，適合心煩易怒，由肝熱引起目赤腫痛的人士飲用。

注意︰中病即止，不宜久服。脾胃虛弱者不宜。

E.夏桑菊

功效：清肝明目、疏風清熱、除濕痺、解瘡毒。

主要用於風熱徵狀包括目赤腫痛、咽喉腫痛等徵狀，高血壓引起的頭暈和耳嗚。

注意：虛寒體質、脾胃虛弱、長者、小孩、孕婦、大病、久病和長期病患者，服用請先諮詢合資格的註冊中醫。蠶豆症患者忌服。體質健壯、有燥熱者，也不能長期服用。

F.雞骨草

功效：清熱解毒，舒肝散瘀，能治黃疸肝炎、胃痛、跌打傷瘀血疼痛。適合脾氣暴躁、頭痛和眼痛者，以及喜歡飲酒、嗜食辛辣人士服用。

注意：體質虛寒、脾虛便溏、沒有熱象者不宜服用。

G.羅漢果

功效：潤肺止咳，生津止渴，適用於肺熱或肺燥咳嗽，百日咳及暑熱傷津口渴等。

注意：體質虛寒、習慣夜尿、小孩、老人、大病久病、孕婦和長期病患者也不宜多飲用羅漢果。縱使身體健壯的人士，若長期服用，會影響脾胃功能。

H.竹蔗茅根水

功效：具有清血熱、止渴利水、潤肺生津、清肝和胃的功效，並可治諸血症、解痘疹後餘熱及小兒麻痘的煩熱、膀胱炎、尿道炎等。

注意：如寒虛型體質的人則可在煎時加入少許陳皮和生薑。孕婦、小孩、老人、大病、久病和長期病患者，服用前先諮詢合資格的註冊中醫。

I.五花茶

功效︰清熱祛濕，適合喉嚨乾涸，因濕熱引起的口氣或大便穢臭等問題的人士。

注意︰身體狀況改善便要停止飲用，不宜久服，蠶豆症者忌服。