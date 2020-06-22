新·福音戰士　聯乘產品「洶湧」吸金

動漫迷望到頸長，原本預定6月上映的《福音戰士新劇場版》四部曲的最終章《新·福音戰士劇場版:│▌》（:│▌為符號不發音），卻因為疫情影響，至今仍上映無期，真是人算不如天算。但與它相關的聯乘產品，近月卻已率先「排山倒海」地曝光及推出，它們上至汽車、下至剃鬚刀，幾乎滴水不漏，《新世紀福音戰士》（下簡稱《EVA》）全方位吸金。

Honda x 《EVA》出車？

動畫中強大的機械人，跟馬力十足的汽車，從來就相當匹配，所以日本汽車品牌Honda，亦趁《新·福音戰士劇場版:│▌》即將上映之勢，以旗下車型Civic Hatchback聯乘《EVA》3位主角，製作出3條宣傳短片，在馬力全開的3部車身上投射出動畫片段，更不時加入《EVA》中電池倒數時計、絕對領域全開等畫面，極具視覺效果。雖暫未知是否將有另注色車型，但有興趣車迷一定留意公布。

Schick x 《EVA》出剃鬚刀

而過去多次跟《EVA》聯乘的剃鬚刀品牌Schick，最近就新推出了Schick Hydro 5 EVA Model系列，3款分別是EVA 初號機、貳號機及NERV配色的剃刀，它們都設有保護裝置，甚至有透明質酸，蘆薈和維生素等保濕成分，兼備3款旅行用收納袋，一於買晒3款。

參天製藥 x 《EVA》出眼藥水

不單是男生用品，就是日本眼藥水品牌參天製藥，它旗下的Sante FX NEO和Sante FX V Plus兩款眼藥水，亦繼8年前《新世紀福音戰士新劇場版：Q》後再度跟《EVA》聯乘合作，一起啟動「新人類覺醒計劃」，透過眼藥水的清新感，讓雙眼的疲倦得到紓緩。產品廣告片更請來聲演葛城美里的三石琴當旁述，其網頁更有提供遊戲及 Twitter活動，有機會贏取精美禮品添。眼藥水每支售880日圓（約HK$63）。

日本雀巢 x《EVA》出咖啡機

而日本雀巢咖啡，亦乘勢推出了限量發售的聯名初號機圖案咖啡機，利用它們於2009年推出、累積銷量超過550萬部的混合咖啡機改頭換面，在機身兩則換上初號機及NERV標誌的圖案面板，加上它的手機藍牙連線功能，真正做到內外兼收。如日本雀巢官方網店預購，更獲得白雲石吸水杯墊，其他地方購買則送不銹鋼杯墊。咖啡機售9,878日圓（約HK$711）。

愛眼 x《EVA》出太陽眼鏡

眼鏡品牌愛眼旗下的兩款太陽眼鏡STORM RIDER及WIND RUNNER，亦與EVANGELION SPORTS推出了劇場版聯乘款式，鏡框以輕巧富彈性及不會引起敏感的TR90樹脂製作，其中STORM RIDER COVER GLASSES-DX SR-016P-EVA1的偏光鏡更可直接套上用家的眼鏡使用\，另一款WIND RUNNER WR-101SW採用的Polycarbonate鏡片不但能阻隔99.9%紫外線，亦確保了碰撞時的安全性。