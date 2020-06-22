Aerion AS2超音速旅程新趨勢

超音速飛行向來只用於軍事、航天等高科技領域，美國商務航空公司Aerion，早於2014年開展AS2超音速民用客機計劃，用上GE Aviation的Affinity Engine作為動力。由於要解決超音速飛行所帶來的音爆（Sonic boom）噪音問題，特別加入Boomless Cruise技術，可於1.2馬赫的超音速下達致「Low Boom」低噪環境。

減省飛行時間

新機的長度達52米、翼展闊度有23米，可乘載2位服務員及8至11位乘客。飛行時間方面，由美國西岸飛往東岸只需3小時17分鐘，比傳統飛機快了1.5小時；紐約飛往澳洲悉尼則需13小時43分鐘，比傳統航班快近4.5小時；而紐約飛往上海則需10小時43分鐘，減省近2小時飛行時間，為乘客提供更快捷的旅程。據廠方CEO Tom Vice表示，AS2將於2024年首飛，獲得安全認證後便可推出市場，預計未來10年市場可吸納300架超音速飛機，帶來400億美元的可觀收益。