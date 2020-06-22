好煮意：圖文並茂　抱子甘藍炒蝦話咁易

每次看食譜，有些人總會覺得文字還文字，看完不明白的地方還有很多，台灣人妻喬尹Yin（IG @obentoufood

）就教大家炮製一個簡易的香蒜檸檬球芽甘藍蝦蝦，不但有菜式照片，而且每個步驟都拍攝得清清楚楚，再於照片下寫出步驟，跟住做絕對無問題。

球芽甘藍即抱子甘藍，有膳食纖維、維他命A、K、C等營養；爆香蒜頭及抱子甘藍後，便可加入蝦一起炒。貼士是蝦肉和蔬菜不要重疊，會更易熟透，加點水再煮約2分鐘，便可放入調味料，吃前加點檸檬汁或辣椒粉，美味又有「營」。

材料：

帶尾大蝦 250克

抱子甘藍 300克

蒜頭 1至2瓣

番荽碎 少許

水 2湯匙

醃醬材料：

米酒 少許

鹽 1/4茶匙

調味料：

檸檬汁 1湯匙

鹽 1/4茶匙

糖 1茶匙

黑胡椒 適量

做法：

1.蝦子洗淨，加入醃醬材料拌勻。

2.抱子甘藍洗淨，去尾切半；蒜頭切碎、榨檸檬汁，備用。

3.燒熱油，放入蒜頭炒香，加入抱子甘藍和蝦，炒至變色翻轉，加水加蓋小火煮2分鐘。

4.打開鍋蓋，加入鹽和糖兜炒，最後淋檸檬汁、黑胡椒、荽碎拌炒香便成。