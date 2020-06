前港男麥凱程(Alex)早前被指因去年參與社會運動正等候警方調查,而遭無綫煞停所有工作,甚至連官方網站的藝人頁面上亦被「除名」,疑已與無綫結束合作關係。昨日佢上載社交網交代近況,提到有新開始,又以英文留言表示:「Time to move forward. Stand up for yourself.(是時候前進,為自己站起來。)」似乎透露自己有新去向。而佢亦標籤上「Anything Is Possible(甚麼都有可能)」嘅字眼,字裏行間充滿正能量,相信心情不俗。