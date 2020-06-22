好煮意：即食麵版Carbonara你食過未

味道濃郁而質感豐腴的Carbonara，要煮得好吃，對某些人來講可能有點難度，網站myfoodbook.com就教大家用即食麵炮製簡易版本。

即食麵加熱雞湯叮熟，若大家有時間的話也可以明火煮至剛熟，由於之後還要加醬汁來煮，故建議麵條只要煮至帶一點點硬度為佳。至於Carbonara靈魂的醬汁，就用蛋黃、忌廉和芝士碎製作。煙肉炒香後，放入即食麵和麵湯，再倒入蛋黃混合物，慢慢拌勻至濃稠便差不多，最後放上溫泉蛋及番荽等便完成。沒信心煮出溫泉蛋，可以直接將雞蛋打在滾水中煮2至3分鐘後撈起，效果與溫泉蛋差不多。即食麵版的Carbonara做法較簡單，味道同樣Creamy，亦令即食麵味道即時升呢！

材料（4人分量）：

橄欖油 1湯匙

煙肉碎 250克

雞蛋 8隻

即食麵 5包

熱雞湯 4杯

低脂忌廉 3/4杯

帕爾馬芝士碎 半杯

番荽碎 1/4杯

水 適量

調味料 適量

做法：

1.燒熱油，落煙肉碎炒香，離火。

2.另一個鍋煲熱水，打1隻蛋落鍋，加蓋煮2至3分鐘撈起，煮4隻水煮蛋。

3.即食麵加熱雞湯，放微波爐叮2至3分鐘至熟，隔湯備用。

4.4隻蛋黃，加忌廉、帕爾馬芝士碎和調味料拌勻。

5.煙肉連鑊放回爐，放入即食麵，倒入1杯麵湯和雞蛋混合物炒勻盛起。

6.上碟後灑番荽碎和剩下的帕爾馬芝士碎便成。