《飛虎之雷霆極戰》劇透：國棟受槍傷皓月相救

第二十六集 (06/22)

溫海成功把林慧引離安全屋，賀進（陳山聰飾）的最後表白遭到無情拒絶，故痛下殺手。林慧之死讓敏儀（蒙嘉慧飾）萬念俱灰，家成（苗僑偉飾）把賀進列為殺人案的首要人物，誓要緝捕歸案。另一邊廂，國棟（黃宗澤飾）、志斌（吳業坤飾）兄弟重聚，一輛神秘汽車闖入人群，直奔志斌。志斌蒙受神秘人擄走之際，一群面具殺手突然中途殺出，觀塘鬧市發生猛烈槍戰，死傷無數，國棟目睹志斌慘遭押離。Sam企圖搶奪志斌的計劃全盤失敗，痛失晶片之秘，特工組織再次施壓，揚言組織之內出現叛徒，頓時草木皆兵。國棟身受槍傷，生命岌岌可危，在皓月（張曦雯飾）的協助下勉強撤離危險地帶。面具殺手的真面目終為Jaser（Dhillon Singh（狄哲龍）飾）的傭兵親軍，賀進雖然重遇志斌，礙於生死關頭故未能相認。觀塘槍戰連累無辜市民，警隊進入一級戒備狀態，家成臨危受命晉升為副處長，率領全港警隊救人破案。同時，醫院內，棟母甦醒。

第二十七集 (06/23)

在浩然（馬國明飾）和逸敏（蔡 潔飾）努力斡旋下，終於與志強見上最後一面，彼此立下「來生再續夫妻之約」。文龍（吳卓羲飾）察覺敏儀的精神越見異常，故以自身經歷略作開解，與此同時，國棟的槍傷再度惡化，奄奄一息，家成決定冒險為他取出彈頭。國棟甫醒來就收到母親病逝的噩耗，哀痛欲絶，可惜淚線已毀，流不出半點眼淚。敏儀嘗試以催眠術紓解心裏創傷；傭兵纏身，賀進為助志斌脫離困境，不惜揭開父子關係，證據確鑿，志斌無奈接受殘酷現實。賀進突然來電，其主要目標卻是家成，賀進猛然提出雙方合作的要求。文龍奉命接應國棟，並道出家成的部署，警方企圖設下天羅地網，把犯罪份子一網打盡，國棟忽然要求文龍代替自己殺一個人。

第二十八集 (06/24)

故友重逢，各懷心計，國棟為救志斌，不惜再次與Sam（Lee Pace飾）合作，更以皓月和自己的性命作為交換籌碼，雙方達成協議。文龍不斷請求下，家成終於授權出擊，可惜，車快，時間更快；廢置巴士前Sam應約出現，卻與國棟、皓月舉槍對峙，生死前夕，國棟突然改變立場向皓月開槍，伊人應聲倒地，生死未卜。陷入瀕死邊緣的皓月感到絶望，文龍及時出現，惟皓月的生命迹象已漸漸消失。國棟強忍身心傷痛與Sam達成協議，成功交換情報，兩人亦敵亦友的關係卻越見破裂。香港警隊得悉觀塘槍擊事件涉及外籍特工，召開緊急會議，家成舌戰群雄，最終決定把事情始末，全盤向傳媒公布。為了營救志斌，賀進靜待良機，傾盡全力拖延交人日期，惟傭兵的幕後首領Jaser突然現身，賀進始料不及，慘被百般淩辱，志斌遂以晶片之秘交換父親之命，詎料，一切只是賀進苦肉之計。Sam與賀進巧合下得到聯絡，各懷鬼胎的兩人暗裏執行合流大計。與此同時，倩君得悉浩然原來一直隱藏身份，A Team之秘，暗湧再現。Sam行動敗露，惹來特工組織懷疑，更不慎墜入特工設下的陷阱，陷入進退失據的窘境。

第二十九集 (06/25)

志斌成功聯絡國棟；同時，賀進失信未能準時交出晶片，Jaser勃然大怒，並以放逐無人島作為威脅。家成得知藏參之地立即採取行動，惟到達時，眾人已不知所終。飛虎隊總部，布朗突然收到Sam的神秘來電，冒險赴會，兩人劍拔弩張，各有堅持，Sam徐徐道出慘痛經歷，更嚴厲警告香港警隊，晶片之秘誓必影響全球。國棟得悉Sam的叛變原因，無限感觸。家成收到準確情報，志斌重組晶片失敗，即將連同賀進一同被押離，故立即率領飛虎隊主動出擊，Jaser的陣容異常強大，惟Sam突然駕著快艇出現，雙方進行大廝殺，鮮血染滿碼頭。飛虎隊與恐怖分子在魚排展開激戰，Sam出其不意救出賀進和志斌，冒死殺出重圍，卻遭國棟攔截，三人舉槍相向，賀進更以晶片程式作為利誘，Sam與國棟這對畢生宿敵，終於作出最後對決。文龍及時趕到阻止賀進，志斌終於獲救，換來卻是戰友當場被殺，兇手賀進逃去無蹤。A Team痛失猛將，眾人化悲憤為力量，決心保護志斌助其重獲自由。

第三十集（大結局） (06/26)

家成向特首請求授權到領事館進行交涉，特首進退兩難。賀進走投無路，重金聘用傭兵殘黨，孤注一擲密謀奪回兒子。皓月被安排離港重過新生，與國棟臨別依依，卻只能隔空留下綿綿情話；重傷的Sam遣返在即，國棟作最後送別，在最後時光重拾摯友情誼。朱議員（黎燕珊飾）利用倩君竊取A Team存在的證據，更在關鍵時刻公開一切，大舉向警方問責，處長被迫下臺。家成召開最後一個會議，宣布A Team永遠解散，眾成員自發參與最後任務，協助汪志斌進行網上直播，公開所有真相，志斌自此受國際眼球保護。浩然率領情報組發動網絡戰，向全球發布志斌的自白宣言，文龍同步護送志斌離開現場，國棟留守週邊監察，賀進突然施以奇襲，傭兵以重火力猛攻，成功讓賀進奪回志斌。雙方激烈火併，嘉楠（余香凝飾）不慎中槍，當場香消玉殞，文龍憤而反撲，怒剿傭兵。國棟飛車追截賀進，爆發公路激戰，志斌力勸父親收手，惟賀進已陷入瘋狂狀態，兩車猛然互撞，車毀人亡。浩然證實情報洩漏源于溫海，終於將其逮捕，連同受賄的朱議員一拼押返警署，正義得以彰顯。曲終人散，眾人齊集已故戰友的墳前，由家成匯報一切結果，對於A Team能否重啟，諸君只能沉靜盼望。摯友犧牲讓文龍深受啟發，毅然向逸敏求婚，在亡父墳前許下終生承諾。國棟帶志斌探望志強，父子三人隔世相逢，志斌卻準備離開香港，再會無期。家成與國棟經歷滄海桑田，心裏卻仍思念著畢生所愛。