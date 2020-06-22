事前到醫院考察　金秀賢拍新劇演技「開竅」

去年7月退伍的韓國男神金秀賢與女星徐睿知主演的tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》，金秀賢飾演的文鋼太為了自閉症的哥哥咬緊牙關、堅守手足情之心意令人看了不捨，而飾演哥哥文尚泰的吳正世詮釋角色也相當到位，帶給觀眾很大的戲劇張力與衝擊。徐睿知在劇中以多個華麗造型現身，劇中角色高文英的反社會人格更令觀眾感到痛快。

三位主角早前接受Netflix訪問，分享拍攝時的小故事，金秀賢謙虛表示儘管自己的戲齡沒有很長，但目前在演《雖》劇時有學到不用太過陷於角色的情緒中，依舊可以把情緒帶給觀眾的技巧。而在開拍時，他曾到醫院現場觀眾看護實際的工作狀況，並表示儘管看護的身體相當健壯，但身上卻有着歲月留下來的痕跡，而他自己卻沒有那種看起來很「厭世」的疲累感，所以還有需要努力的地方，希望觀眾也能有所同感。

至於徐睿知就透露一開始為了演活高文英不討喜的個性而感到苦惱，因為要展現出不顧他人感受及自私的一面，幸好在鋼太出現後，令她漸漸領悟到同理心，並會體諒他人，她預告角色將會朝正面方向發展，希望大家能發現她在演技上的差異。她笑指高文英因為深愛着文鋼太，反而會很率直地將心意表達出來，對她來說可說是相當「舒壓」，總是一臉「我想要他」、「我非他不可」的樣子讓她感到相當有趣。

吳正世早前在《第56屆百想藝術大賞》憑《山茶花開時》獲得電視部門的「最佳男配角」，今次他也在劇中發揮他的實力，詮釋有自閉症的文尚泰的演出也相當有說服力與震撼力，他受訪時坦言事前做了很多功課，小心謹慎處理演技上的力道，希望把文尚泰這個角色的單純、純潔魅力傳達給觀眾，他又笑稱因為有徐睿知的出演，讓畫面都變美，加上金秀賢演技上的幫助，讓他不會感到空虛，而他當初是因為知道兩位演員會參與演出，才決定加入本劇。