許靖韻孖楊天宇拍MV冇親熱戲　仲要瞓棺材？

英皇歌手許靖韻（Angela）推出新歌《代罪羔羊》，MV請得Angela同門師弟楊天宇（Angus）擔任男主角，MV中有親熱戲，Angus表示這次是首次合作，事前因擔心親熱戲而感緊張，幸好到正式拍攝時都能發揮自然，更大讚對手Angela專業。Angela則指Angus在MV中可以攬飾演前度女友的演員Melody及飾演正印女友的自己，艷福不淺。

二人表示因為「親熱戲分」而欺騙同公司的曾樂彤：「我哋三個人有個WhatsApp Group，今日七點嚟到roll機嘅時候，佢已經好關心我哋拍MV。佢係咁問我哋有冇親熱戲，既然佢係咁問，所以我哋就扮有啦，跟住我哋借位影咗張相畀佢，佢就喺屋企尖叫發晒癲咁，哈哈！佢話如果佢喺現場嘅話，會暈！佢好想喺現場睇，之後佢仲即刻轉咗我哋嗰張借位相嚟做Group Icon。」二人更說要欺騙她直到MV出街為止，十分搞笑。

除此之外，Angela在MV中更大膽瞓棺材，她笑說：「拍攝過程中突然有同事畀利是我，本身都唔知咩事，原來要『瞓棺』！但拍到呢個情節嗰陣我已經太攰，唔知發生咩事，仲攰到喺棺材入面瞓著咗。」另外Angela又大讚兩位演員將歌曲的感覺演得很好，自己很喜歡這個MV，希望大家都喜歡，多看幾次。