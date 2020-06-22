《慾罷不能》撼《雙層公寓》　素人直接升呢

近年全球興起真人騷熱，一大班真．素人無啦啦被順手捧紅埋，個個飛上枝頭，搖身一變網紅甚至乎升呢半隻腳踩入娛樂圈，尤其戀愛騷最令人心跳加速，男男女女似有還無嘅親密表現，真係睇到網友㷫合合！

如果講到近年大熱，一定係《慾罷不能》（Too Hot To Handle）上架至今兩個多月熱潮還未減退，當中Francesca Farago與Harry Jowsey成為最受歡迎情侶檔。來自加拿大溫哥華的26歲模特兒Francesca人氣居高不下，社交網坐擁超過480萬粉絲，呢位性感尤物更曾豪言：「如果我想得到靚仔，只要撥一下頭髮同眼神接觸，然後就Game Over，我贏！」

而澳洲嫩男Harry最近就狠飛Francesca，一排朱古力無遮無掩任人睇，身材好到爆嘅佢依家直接榮升渣男，早前更被爆曾背Francesca搭上節目另一位女成員Madison Wyborny，更同Madison開展同居生活，不過Harry現時仍有逾400萬粉絲，節目威力驚人。

日本人氣配對真人騷《雙層公寓》（Terrace House）美景加靚屋，亦同樣捧紅唔少素人，當中至Hit就有24歲水着女星林夢，以真名「吉田夢」加入節目後火速上位，最爆嘅係佢同力追她的「淫賤社長」新野俊幸到北海道旅行過夜，男方借醉頻頻抽水，火辣程度一樣咁有花生。

唔好以為日本騷就一定係捧紅日本妹，當中俄羅斯女孩Violetta Polt（Vivi）都一樣咁受歡迎，一開始出場佢就誇下海口：「可能我會把三個男生全都帶回家。」熱情奔放嘅佢於俄羅斯讀完高中之後，就去日本就讀金澤大學，依家仲借節目順利踏入模特兒圈，並打算朝演員之路邁進添。

見外國咁多戀愛真人騷湧現，可惜香港缺乏同類型節目，不過如果要講同樣由素人身份打入螢光幕前，就不得不數男女老幼都撐嘅「Ben Sir」歐陽偉豪喇！曾任香港中文大學高級講師嘅佢，因《最緊要正字》以抵死生動兼貼地嘅方式教中文，紅到佢可以接二連三「擔正」拍攝《學是學非》系列、《Ben Sir睇樓團》等，仲客串過劇集《誇世代》，一樣咁叻叻！