郊遊服飾有學問　磨損撞瘀冇晒癮

行山郊遊近排成為了港人最熱門娛樂，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，想行得輕鬆又安全，一家要選擇合適的衣著及裝備。今日《畀條山路我行》找來戶外用品店店長Frankie，跟大家分享選購貼士。

香港天氣比較潮濕及熱，除了要選擇一些透氣快乾的物料外，Frankie話鬆身衫亦不太適合，一來容易被樹枝勾爛，二來會增加磨損皮膚的機會。而防水風褸亦有分不同級數，Frankie表示：「很多時招牌上都會標示了一些數字，如10,000、20,000及30,000mm等等，這是代表耐水壓。一般而言，10,000mm大概可抵擋4小時內的普通雨量，20,000mm已經可抵擋長時間的紅及黑雨，數值愈大，防水能力就愈高。」

行山鞋方面，不但要選擇一個適合自己腳形的鞋款，店長亦建議尺碼要預鬆少少，鞋頭預留約1厘米空間，以減少落山時撞瘀腳趾的機會。同時，他提醒鞋底坑紋非愈深愈好，坑紋太深反而會令鞋底與石面的接觸變少，變得更跣。想知更多選購貼士、幾時先要用行山杖，即刻去片聽吓Frankie點講！