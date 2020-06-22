《那些我愛過的人》劇透：書文同希晨閃婚

第十一集 (06/22)

希晨（馬貫東飾）被病人家屬挾持，與書文（連詩雅飾）透過電話一同勸阻對方，終化解一場危險。書文此時才意識到自己很緊張希晨，及後希晨擁抱着書文大膽表白，書文終答應做他的女友。就着子優（蘇皓兒飾）助嘉炳（顧定軒飾）作弊一事，煜誠（林文龍飾）向樂汶（黃翠如飾）提出不要告發子優，此舉令樂汶對煜誠感到失望。子優難敵心魔纏繞，經宇謙（李任燊飾）開解後，主動向校長自首認錯，更因不滿煜誠及校方的處理手法而提出退學，甚至離家出走。嘉炳從樂汶的電腦中發現端倪，向書文問起樂汶與父親在車禍前的感情關係……

第十二集 (06/23)

子優一怒之下投宿於玉晶（韓馬利飾）家，玉晶提及當年敏蕙（楊卓娜飾）是為了煜誠才會自殺，來騙取保險金。子優聽到後，煜誠無奈向子優坦白，兩父女終於和解。書文不適，擔心換肝後隨時有生命危險，遂向希晨提出分手。希晨想清楚後，決定珍惜與書文相處的時間，努力練習彈奏一首對書文有特別意義的歌曲……嘉炳懷疑樂汶與瀚輝（翟威廉飾）的死有關，懷恨在心，書文解釋樂汶在網上討論區自稱兇手的原因。嘉炳知道錯怪了樂汶，跟樂汶道歉。

第十三集 (06/24)

書文和希晨到泰國旅行時突然閃婚，令樂汶、麗馨（程可為飾）均大為驚奇。書文認為希晨非完美，滿有信心二人會有美滿婚姻。婚後，書文漸漸發覺希晨執拗於細節，且難以適應轉變，本想搬出市區二人世界的他們，還是要在麗馨家對面的樓房置新居。希晨帶書文往探望癌症病人龔芊芊（王卓淇飾），二人答應為她尋找失聯男友。煜誠因經營拳會的方針，與拍檔趙世杰（冼灝英飾）產生齟齬。樂汶赴內地公幹，意外被龔嘉豪（黃嘉樂飾）撞跌手機，也破壞了與幸而（黃芷晴飾）的約定，嘉豪主動請罪送樂汶返港。

第十四集 (06/25)

樂汶撞見嘉豪看精神科醫生，對他表示體諒及願守秘密，令嘉豪萌生好感。拳會地方不敷應用，煜誠建議拆擂台，與世杰師兄弟關係破裂。嘉炳參加歌唱比賽，子優答應捧場，當天卻因陪伴宇謙（李任燊飾）而爽約，使嘉炳不快，還於混亂中令子優扭傷腳。煜誠責怪嘉炳幼稚，樂汶維護嘉炳並解釋箇中因由。希晨刻意安排二人世界令書文感窩心，書文亦一改其公主病，但一個指甲鉗令她飽受委屈。及後幸而突然失蹤，樂汶同時收到恐嚇訊息……

第十五集 (06/26)

樂文因恐嚇訊息影響提心吊膽，找書文商量，希晨提出樂汶可以留意身邊人。世杰好賭致債台高築而被打，指當年煜誠亦是因為錢才會累死太太，所以他沒資格教訓自己！子優鼓勵嘉炳在街頭表演，嘉炳對子優暗生情愫，子優卻鍾情宇謙（李任燊飾）。希晨目睹有小孩被打，勾起了童年傷痛，惟有麗馨懂得令希晨平復心情，書文頓覺自己像局外人。麗馨揭發書文隱瞞換肝，導致婆媳關係更差；芊芊亦指摘書文，在七年前車禍中偏私地救樂汶，而放棄救她！