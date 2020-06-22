Justin Bieber被2名女網友指控性侵　否認指不在場

繼《寶貝神車手》（Baby Driver）男星安索艾高（Ansel Elgort）被女網友指控性侵後，再有人透過社交網站指控藝人性侵，今次對象是加拿大天王Justin Bieber！

一名居於德薩斯州奧斯汀的女子Danielle，聲稱2014年3月她21歲時，於音樂活動被Justin的工作人員叫去與他在酒店見面。Justin於酒店房中叫Danielle上床陪他，雖然Danielle同意與他接吻，但反對更進一步，結果仍然被性侵：「我個身體覺得失去咗知覺。我唔想詳細講之後發生咩事。」

另一名叫Kadi的女子，則聲稱2015年5月在Justin紐約見面會後，被他的工作人員邀請到酒店房與Justin見面。Kadi與Justin在梳化上接吻後，被Justin鎖在廁所中，被他摸身。Kadi表明不想有婚前性行為，但Justin霸王硬上弓想在床上奪她貞操，Kadi臨危不亂踢他下體，趁機離開，之後要接受戒療。

不過Justin發言人Allison Kaye指Justin在Danielle聲稱被性侵的那晚，並非坐在酒店，而是住在民宿，所以Danielle在說謊。其後Justin於社交網站提供帳單與其他圖片，證明自己住在民宿，又指當時他與舊愛Selena Gomez在一起，他將到誣衊自己的人採取法律行動。而Kadi亦被網友翻查舊社交網站的留言，曾在2015年6月自稱從末見過Justin，與她被性侵的說法相異。