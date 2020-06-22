手唔再攰！Ryan幫你邊充電邊煲劇

潮流興懷舊，於是愈來愈多的小家電以復古形象出現，這次是復古的電視機迷你化，不過用途就變成了無線充電器，原本畫面的位置變成擺放手機位，手機一放，真就就像是一部迷你電視機，還可以邊充電邊煲劇，真是煲劇一族的精選好物！這個無線「尿袋」+手機支架的設計，解決了要用手捧着手機煲劇的問題，而且在「電視」的上還扒着可愛的Ryan，真是萌到不行。

USB插頭夠方便