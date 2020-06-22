手唔再攰！Ryan幫你邊充電邊煲劇
2020年06月22日 20:15
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韓國Kakao Friends推出「Ryan復古電視機」無線充電，可以邊充電邊煲劇，根據舊式電視來設計，用手機當作屏幕，平日可以充當手機支架。（互聯網）
潮流興懷舊，於是愈來愈多的小家電以復古形象出現，這次是復古的電視機迷你化，不過用途就變成了無線充電器，原本畫面的位置變成擺放手機位，手機一放，真就就像是一部迷你電視機，還可以邊充電邊煲劇，真是煲劇一族的精選好物！這個無線「尿袋」+手機支架的設計，解決了要用手捧着手機煲劇的問題，而且在「電視」的上還扒着可愛的Ryan，真是萌到不行。
USB插頭夠方便
由Kakao Friends 出品的這部「Ryan復古電視機」以黃藍色為主，在「開關」上也印有Ryan的名字和頭像。只要在背後插上電線即可化身無線「尿袋」，支援iPhone及Android 具無線充電功能的手機，USB插頭設計，非常方便。不需要充電時，拔掉電線就是可流動的手機支架，顏值和實用性都是100分。這款「Ryan復古電視機」的售價是55,000韓圜（約HK$369），心動的朋友可以到官網 https://store.kakaofriends.com/kr/products/7097 瀏覽詳情。