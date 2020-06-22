激讚連詩雅劇集　陳家樂自爆睇到喊

藝人陳家樂、湯怡、周家怡及英皇老闆楊受成等出席英皇電影《死因無可疑》首映，場面相當熱鬧。談到疫情放緩後再次出席首映，家樂及湯怡都感觸良多：「半年前我出席自己主演嘅賀歲電影首映，當時疫情啱啱開始，大家都表現得好緊張，我哋入戲院之前全身消毒。依家雖然仲有禁聚令，但大家嘅心情都好番啲，表現好投入。」

湯怡早前特意觀看優先場，率先欣賞自己的演出。她打趣：「佢哋話我今次終於好貼地，起碼會同扮演男朋友嘅陳家樂鬧吓交，佢哋話我以前表現過份冷靜，所以形容當時我好離地。（咁邊個先係真實嘅你？）梗係貼地嗰個啦。」

陳家樂又表示疫情期間自己少了工作，盡量休息：「都係好事嚟，因為之前真係好多嘢做，搞到有啲迷失。（咁半年最大嘅得着係乜？追到連詩雅？）咩呀？係依家搵番工作嘅熱情。（今晚有請連詩雅嚟？）我請咗好多朋友，即使今晚唔嚟得，都會叫佢哋入場，不過自己買飛！」

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記者再追問家樂有否「睇電視」，他尷尬答：「呢兩日有睇，畀林文龍先生同個女拉扯嗰場戲感動，都有喊咗出嚟。（啲人話黃翠如換肝畀連詩雅嗰場戲好睇？）咁啱冇追睇喎，總之套劇好睇啦。」