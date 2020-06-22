咪神封盤！胡美貽撻着3億闊少　拍拖斷正

《3日2夜》咪神胡美貽憑住34E豐滿身材成為新一代宅男女神，單身了一排的她近日終於「封盤」，與現年28歲、從事餐飲、金融及外國地產生意的Reeve拍拖大半年！據知Reeve家族投資有道，最近才以3.3億出售持貨70年的旺角單幢物業，名副其實大富人家，而Reeve亦與不少圈中人熟絡，於其社交網有與伍樂怡一同滑雪、王灝兒及男友的飯聚相，又不時大晒名車。

熱戀中的二人日前現身九龍某商場，期間撞見朋友，即停下吹水一陣子，及後便拖住手到咖啡店，一人一杯坐低慢慢飲，眼見男友滔滔不絕地說話，胡美貽也有細心聆聽，還不時向Reeve甜笑，之後Reeve便搭住胡美貽離開，繼而展開Shopping大計。因為商場人流少，胡美貽與Reeve便放下戒備，拖手之餘又互相攬腰，細聲講大聲笑，完全沉醉戀愛世界，非常癡纏！胡美貽還於時裝店內為男友揀襯衫，但似乎未合心水，及後再轉啲名店揀太陽鏡，不過仍是空手而回，最後雙雙到停車場攞車，Reeve駕駛住價值200多萬名車轉場。

東網致電恭喜胡美貽拍拖，她笑不攏嘴說：「發展中囉！想留多啲私人空間，佢嘅背景就唔多講，但依家係開心嘅，多謝關心。」