大陸拍戲同樊少皇大打出手　林峯傷膊頭停工

現年40歲的林峯去年底與內地模特兒張馨月結婚，早前更指老婆已懷孕，一年內連升兩呢，變身人夫兼做老竇，可喜可賀！

現於內地拍攝由王晶執導新版《倚天屠龍記》的林峯，未有因為即將當爸爸而錫身，依然相當專業，大部分武打戲都親自上陣，不過，由於他佔戲極重兼打戲極多，以致頗為勞累。

日前一場他跟樊少皇對打的戲分中，弄傷了膊頭肌肉，一度需停工，先跳拍其他演員的戲分，由於當時劇組身處一個很偏避的地方，故要在橫店急請醫師前往拍攝現場替他醫治及針炙，幸最終無大礙，可以繼續拍攝。

去年，盛傳林峯打算於40歲生日當天（12月8日）擺酒結婚，奈何遇上社會運動令計劃延期，據知，即將當爸爸的他難掩興奮心情，並向身邊友人透露正計劃搞百日宴及補擺婚宴，日期大有機會是他的生日當天，如果成事，當日將會是BB百日宴、婚宴以及生日「三喜臨門」！

由於林峯太太張馨月將於7月底臨盆，故劇組正於內地趕拍中，希望8月能完成所有拍攝，讓林峯可以安心回港陪老婆！不過，由於近日上海頻頻落雨，大隊經常要等雨停後才能開工，拍攝進度頗為緩慢，所以，暫未知能否如期。

對於林峯受傷停工一事，王晶接受訪問時說：「冇受傷，因為佢太攰同唔舒服，畀佢抖咗兩日。（佢有冇提過要請假陪老婆生？）冇，同埋我向來唔會問人私事。」