床戲太投入！陳家樂「加料」拉低湯怡短褲

藝人陳家樂於英皇電影《死因無可疑》飾演保險經紀，故事講述有日上門為客戶跟進保單時，發現客戶兒子上吊，因而認為客戶為詐騙保險金濫殺兒子，繼而身邊發生連串奇怪事。入行前曾任保險經紀的他，笑指演同類角色易掌握。

「賽後檢討」

片中他與湯怡首度合演情侶，二人還有一場床戲，湯怡透露幸好對手是家樂，令其大為放心：「識咗咁耐有一定信任，比較安心啲，唔熟嘅人會有啲避忌，反而對住佢就覺得你想點就點啦！拍嗰時冇設計任何動作，但有人拉低我條褲囉！」家樂聞言即面都紅晒：「係咩？我有咁投入咩？我諗唔起，唔係一早已經拉低咗？係導演要求㗎！唔係我點敢拉低你條褲？」湯怡繼續狙擊表示：「係咩？我唔記得咗啦！好在當時感覺都又唔係露半個（臀部），少少都可接受，因為係佢囉！第一次拍呢類戲，好有挑戰，好在家樂帶領住我。」不過家樂似乎並不享受拍攝過程，他笑說：「愈做愈尷尬，開頭好放鬆，跟住佢又話我啲鬚拮住佢，咪要就住囉！同熟人拍呢啲戲就會賽後檢討，會話你錫得佢唔舒服。」

瞓道具床畀蚤咬

除了床戲外，家樂亦不乏精神崩潰的獨腳戲，識逢當時疊住幾部電影，高峰期試過連踩60多小時，令其非常疲累，他說：「有次拍完剩返兩個鐘再拍另一套戲，我就留喺喺張道具床度瞓，點知瞓咗廿分鐘就畀啲蚤咬醒，又沖唔到涼，咪坐喺度由佢咬夠囉！又試過聽聽吓對手講對白瞓着咗！真係唔好意思。」

場地：尖沙咀iSQUARE英皇戲院