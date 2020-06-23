東方日報C1：李佳芯入雪櫃半年堅持未「清袋」

視后李佳芯去年疑捲入政治風波而被無綫雪藏，慘失三劇兼工作叫停，演藝事業大受打擊。神隱逾半年終獲解凍，她保持樂觀面對，經歷事業低潮仍堅持下去：「我從冇諗過要退 出！」雖然覺得以「一鋪清袋」形容實在太重， 但她經一事長一智，從中 已有所領悟。

無綫花旦李佳芯（Ali）短短幾年間上位神速，2018年更憑劇集《BB來了》升呢視后，原本大好「錢」程，去年卻疑因政治立場及在社交網留下帶有隱喻的字句，傳出遭內地封殺及被無綫雪藏，連續三劇包括《BB大晒》、《踩過界II》及《白色強人2》均被易角，工作及代言全面叫停， 甚至連重頭劇《殺手》也被抽起，可謂事業重創。

隨着《殺》劇最近落實播出，由去年10月拍畢《愛美麗狂想曲》休息至今的Ali終於走出雪櫃，翻身在望。她昨日接受本報專訪，問有否想 過事業會因今次事件一鋪清袋，她答得相當謹慎：「呢個標題對我嚟講太重，我個人本身係低調啲、Mild啲嘅人，所以咁沉重嘅問題就唔答，太敏感。」問到期間有否想過退出幕前，她斬釘截鐵地說：「我從冇諗過要退出，亦從冇諗過要放棄！人生一定有高低起跌，低嘅時候會堅持、做好自己，高嘅時候就要珍惜機會。」

處於被動：有嘢做就做

當初因在社交網貼文而出事，日後會否更小 心？ Ali坦言從中有所學習：「我自己嘅社交平台其實好簡單，諗到就分享生活感受，一直冇諗咁多，亦冇諗過外間會有反應，但原來係會對有啲說話係有反應！嗰陣先明白原來係咁，咁學識咗一啲嘢囉！」坦言內地工作向來不算多，但能否再接拍中港合 拍劇才是關鍵，她也明白處於被動： 「我一直都冇話去揀任何劇拍，都係公司安排就做，我從來冇Say No……咁本身角色都好被動， 公司有嘢畀我，適合做就做，就係咁！」對於近日傳她有意從政，Ali聞言即落閘：「唔係！係你哋話畀我聽先知！（有冇呢個諗 法？）冇！我係一個演員。」

善用「假期」圓心願

沒有工開的日子，Ali未有浪費時間，的起心 肝將自己多年心願實踐出來，推出首本散文集： 「入行前好鍾意睇戲同睇書，覺得透過文字同對 白係畀到力量同答案自己，但我唔係寫開嘢，亦唔係讀文科，雖然一直有出書呢個念頭，但係冇動力。直到去年尾，我見到自己有三個月短假 期，所以又再萌生出書呢個念頭，有好多嘢喺 心裏面，成長有啲嘢特別難忘、影響我好深嘅 小故事同小情節，好想同人分享。（被雪藏期間 嘅感受都有寫落去？）成本書有以前好深刻經 歷同影響我睇法嘅嘢，我覺得我嘅性格好古怪，點解會形成呢個性格。咁早『書透』就唔好，但可以講係完全大家未見過嘅我，好多未透露過嘅經歷都喺入面。」

新劇被「醜」化：惟有接受

除了寫作是全新經歷，Ali在《殺》劇中的角色亦是新挑戰，飾演貪錢又貪小便宜的單親媽咪：「角色好粗魯，要電爆炸頭同戴粗框眼鏡，劇中個個都好有型，但我就係醜角。（入行最醜？）我覺得係！我睇番條宣傳片，我覺得我係醜角！雖然今時今日監製都否認，我問佢係咪特登整醜我，成粒珍寶珠咁，監製話呢個設計係好嘢，我惟有接受。希望呢段時間有少少喜劇出到嚟，大家睇得開心。」Ali在劇中不止造型醜，還要被虐打：「我畀人掹頭髮、掟落地、要仆又要畀人踩，不斷打破電視尺度。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：