生肖指數　是日吉星：龍

鼠：→ 推行甚麼的活動也好，必先要有清楚的程序，他人才可以跟從你的方向。

牛：↑ 積極的態度是成功的關鍵，努力爭取自己希望得到的東西，不要放棄。

虎：→ 別將自己的一套硬套在別人身上，這只會讓對方難受，因而疏遠你呢！

兔：↓ 是日沖煞，得知好友在你身後說三道四，令你大受打擊，極不是味兒。

龍：★ 錯綜複雜的工作是需要你的支援，所有問題能迎刃而解，另人刮目相看。

蛇：↑ 戀愛運上升，讓自己的樣子變得漂亮，就能吸引到更多異性的垂青。

馬：→ 事情繁多，加上時間安排不當，在加班趕工的情況下，身心疲累得很。

羊：→ 不是要你奉承別人，但要記着讚賞是人人皆喜歡的，別吝嗇一兩句好話。

猴：→ 有主見雖然是好事，但太堅持己見而不接受他人意見，會惹來家人不滿。

雞：↓ 若睡眠不足，會令到工作表現不佳，這天不妨早點回家休息一下吧！

狗：↓ 今天的金錢與物質運都下挫，將會花不少冤枉錢，令心情極之沮喪。

豬：→ 無謂的旁人干預你的計劃，令你不能隨心所欲，氣上心頭。金色助運勢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌