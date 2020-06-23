預測：周三後，大市價位或具上調空間。

白羊：感情、家庭或公事，或偶有壓力和變動，人氣略為不穩，宜多作協調，多予包容。

金牛：身心狀態略為不穩，工作壓力或較明顯，處理文書、傳訊及溝通等工序宜多用心。

雙子：財運稍遜，宜小心理財。社交、約會等開支較大，宜量入為出，多加節約為佳。

巨蟹：情緒及人氣或較不穩，家庭、感情和公事或偶有溝處問題，宜多予體諒避免爭辯。

獅子：身心狀態或較不穩，工作壓力或較明顯，宜多加休息，避免把公事問題帶回家中。

處女：職場變動及人事問題或會較頻，宜保持樂觀積極。注意情緒表現，避免毛躁不安。

天秤：家庭及職場狀況或會帶點不變，保持樂觀積極的態度，可望化危為機，爭取上位。

天蠍：身心狀態稍遜，工作壓力或會較大宜多休息，小心處理文書、溝通、傳訊等工序。

人馬：社交、家庭及約會等開支或會較大，宜多加節約。並需小心處理人情與金錢事宜。

山羊：人氣稍遜，家庭、職場或感情生活或會帶點壓力，宜多放鬆，讓步總比爭辯明智。

水瓶：身心狀態或較不穩，工作壓力較大，宜減少應酬，善用公餘多休息，以維持平衡。

雙魚：財運稍遜，社交、約會及家庭開支或會較大，多節約之餘，多格價可助減省支出。