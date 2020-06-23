經典回歸　米高基頓28年後被斟再演蝙蝠俠

68歲的荷里活著名男星米高基頓（Michael Keaton）80年代主演的DC超級英雄片《蝙蝠俠》（Batman）大受歡迎，近日有指米高被斟將在DC新作《閃電俠》（The Flash）中再次飾演蝙蝠俠一角！

之前在《正義聯盟》（Justice League）中飾演閃電俠的男星Ezra Miller將再次飾演該角，影片將於來年春天在倫敦開拍。米高89年主演由鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導的《蝙》大受歡迎，92年再拍續集《蝙蝠俠再起風雲》（Batman Returns）後沒有再演蝙蝠俠。直至2014年米高在《飛鳥俠》（Birdman）中飾演一名曾演過超英片的男演員，更憑片中演出提名奧斯卡最佳男主角。

米高唔演蝙蝠俠之後，先後有多名男星包括韋基馬（Val Kilmer）、佐治古尼（George Clooney）、基斯頓比爾（Christian Bale）、賓艾佛力（Ben Affleck）以及新版羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）都飾演過該角。