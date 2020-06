《蝙蝠俠》名導演祖舒密查不敵癌魔離世

荷里活著名導演祖舒密查(Joel Schumacher)昨日因癌病併發症離世,享年80歲。據知他一年前不幸患上癌症。

祖早於70年代入行,走紅於80年代,拍過多部名作包括《青春一族》(St. Elmo's Fire)、《怒火風暴》(Falling Down)、兩集蝙蝠俠《蝙蝠俠:不敗之謎》(Batman Forever)、《蝙蝠俠與羅賓》(Batman & Robin)以及《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)等,近年參與製作HBO大熱劇集《紙牌屋》(House Of Cards)。其中港產片《的士判官》深受《怒》影響。97年率領眾星包括佐治古尼(George Clooney)等來港宣傳《蝙》。祖本身是同性戀者,去年受訪時自爆性伴多達1至2萬人。而他執導的兩集《蝙蝠俠》中曾被批評過份描寫男性關係而引起爭議,由於兩片票房成績麻麻,2017年祖受訪時曾向Fans道歉。

由於祖曾與多位巨星合作過,一眾紅星包括尼古拉斯基治(Nicolas Cage)、占基利(Jim Carrey)、基夫修打蘭(Kiefer Sutherland)以及《歌》女主角艾美羅森(Emmy Rossum)等都有留言哀悼,艾美表示因祖離世消息而落淚。