《蝙蝠俠》名導演祖舒密查不敵癌魔離世

荷里活著名導演祖舒密查（Joel Schumacher）昨日因癌病併發症離世，享年80歲。據知他一年前不幸患上癌症。

祖早於70年代入行，走紅於80年代，拍過多部名作包括《青春一族》（St. Elmo's Fire）、《怒火風暴》（Falling Down）、兩集蝙蝠俠《蝙蝠俠：不敗之謎》（Batman Forever）、《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）以及《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）等，近年參與製作HBO大熱劇集《紙牌屋》（House Of Cards）。其中港產片《的士判官》深受《怒》影響。97年率領眾星包括佐治古尼（George Clooney）等來港宣傳《蝙》。祖本身是同性戀者，去年受訪時自爆性伴多達1至2萬人。而他執導的兩集《蝙蝠俠》中曾被批評過份描寫男性關係而引起爭議，由於兩片票房成績麻麻，2017年祖受訪時曾向Fans道歉。

由於祖曾與多位巨星合作過，一眾紅星包括尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、占基利（Jim Carrey）、基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）以及《歌》女主角艾美羅森（Emmy Rossum）等都有留言哀悼，艾美表示因祖離世消息而落淚。