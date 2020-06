美國樂壇天后Britney Spears同大隻男友Sam Asghari自疫情爆發後一直都在家中隔離,由於近期疫情有緩和跡象,Britney亦與男友出巡去海灘拍拖兼曬下太陽吸收維他命D。不過38歲嘅Britney仍然冇離「罩」,同男友繼續戴住口罩合照!

事後Britney於社交網站公開佢哋合照,並引用披頭四名曲歌名留言說:「All you need is love and the beach...(你所需要就是愛和沙灘)。👙💋 !!!!!」除了與男友行海灘晒愛之外,同日Britney亦於社交網站分享片段,佢換唔同服裝打扮並配上新天后Billie Eilish的歌曲。