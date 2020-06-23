上《百萬富翁》衰咗畀人講一世　陳芷菁發誓：唔再參加問答比賽！

要講陳芷菁，除咗佢做司儀了得，係《今日VIP》常任主持外，就一定要數佢N年前上《百萬富翁》尷尬到唔敢睇呢一幕，唔少網友都話呢幕應寫入香港電視史冊。

時間似乎沖淡唔到一切，網上平台只要打「尷尬到唔敢睇」，就一定會搵到呢條片。當年芷菁上《百萬富翁》，其中1萬元嘅題目問：「以下那部不是莎士比亞四大悲劇之一？」芷菁當時擲地有聲答：「《羅密歐與茱麗葉》！」又自信滿滿話：「我讀Drama！」點知......正確答案係《奧賽羅》，真係人都癲。

芷菁近日同鄧梓峰上網台節目時，就講番呢件宇宙超級無敵尷尬事，佢話：「我必需要講一樣嘢，大家記住無論任何問答比賽或選美，你哋要明白呢個係電視台製作嘅一個騷。第二點我的而且確真心話畀大家聽，我係錯咗。點解導致我錯呢，係因為我加拿大讀嘅，我真係唔知奧賽羅係Othello，我未見過嗰個字，我心目中《羅密歐與茱麗葉》係好慘呀，所以我認定係佢，其他三套嘅字我唔識。」

經一事，長一智，芷菁話自此都唔敢再口快快答問題：「我從此以後唔會再參加任何問答比賽。大家笑過就算喇！不過呢件都係一件好事，我被人笑過咪會醒啲囉！但點解呢樣嘢可以笑咁多年？」