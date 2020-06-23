好煮意：香濃朱古力曲奇 冧盡老中青及細路哥
2020年06月23日 14:15
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好煮意：香濃朱古力曲奇 冧盡老中青及細路哥（互聯網）
海鹽朱古力曲奇的美味，相信不用多講，IG@the_bojon_gourmet教大家製作出純素、無麩質、無精製糖的曲奇，只要是喜歡朱古力的，無不着迷。
做法也不複雜，用腰果牛油、素朱古力，加上楓糖漿、椰糖等代替沙糖，另外以木薯粉、Tigernut粉等取代麵粉，製作出健康的海鹽朱古力曲奇，適合任何人食用。香甜的曲奇配上少許海鹽，層次豐富，朱古力塊更嚼勁十足，吃時配一杯熱茶或咖啡或牛奶，是老中青及小朋友的下午茶好選擇。
材料：
腰果牛油 130克
楓糖漿 110克
椰糖 1湯匙
橄木油 3湯匙
雲呢拿香油 1茶匙
木薯粉 55克
Tigernut粉或杏仁粉 40克
純素朱古力碎 115克
片狀鹽 適量
蘇打粉 半茶匙
做法：
1.腰果牛油、楓糖漿、椰糖、椰子油與雲呢拿香油拌勻。
2.木薯粉、Tigernut粉、蘇打粉和鹽過篩，與牛油混合物拌勻，放入8成朱古力。
3.將約3湯匙的麵糰搓成球狀，放在焗盤紙上，表面放上剩下的朱古力塊和鹽。
4.放入焗爐，以攝氏180度焗8至12分鐘便成。