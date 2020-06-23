好煮意：香濃朱古力曲奇 冧盡老中青及細路哥

好煮意：香濃朱古力曲奇 冧盡老中青及細路哥（互聯網）

海鹽朱古力曲奇的美味，相信不用多講，IG@the_bojon_gourmet教大家製作出純素、無麩質、無精製糖的曲奇，只要是喜歡朱古力的，無不着迷。

做法也不複雜，用腰果牛油、素朱古力，加上楓糖漿、椰糖等代替沙糖，另外以木薯粉、Tigernut粉等取代麵粉，製作出健康的海鹽朱古力曲奇，適合任何人食用。香甜的曲奇配上少許海鹽，層次豐富，朱古力塊更嚼勁十足，吃時配一杯熱茶或咖啡或牛奶，是老中青及小朋友的下午茶好選擇。

材料：

腰果牛油 130克

楓糖漿 110克

椰糖 1湯匙

橄木油 3湯匙

雲呢拿香油 1茶匙

木薯粉 55克

Tigernut粉或杏仁粉 40克

純素朱古力碎 115克

片狀鹽 適量

蘇打粉 半茶匙

做法：

1.腰果牛油、楓糖漿、椰糖、椰子油與雲呢拿香油拌勻。

2.木薯粉、Tigernut粉、蘇打粉和鹽過篩，與牛油混合物拌勻，放入8成朱古力。

3.將約3湯匙的麵糰搓成球狀，放在焗盤紙上，表面放上剩下的朱古力塊和鹽。

4.放入焗爐，以攝氏180度焗8至12分鐘便成。