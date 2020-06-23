東沖有料到：又再一次證明Amazing Thailand

當緊急狀態令仍在實施，外國旅客還未能到訪泰國之際，泰國曼谷依然有佔地甚廣的國際特賣場品牌Premium Outlets於上周五開業。

該品牌於美國紐約、日本靜岡及南韓坡州都設有分店，剛剛落戶泰國曼谷，更跟Siam集團玩聯乘，全名叫Siam Premium Outlets。由於疫情關係，加上地點有點偏遠（但有穿梭巴士接載），所以估計開幕時人流會一般。但據特賣場的負責人所講，捧場人數出乎意料的多。自己於採訪時，也發現了意想不到的情況，其一是泰國其實有不少Outlet，但能夠買到歐洲牌子的，就只有這間特賣場，而這裏不少國際品牌的店外一早已有人排隊，有些更出現人龍，而且售價真的很相宜（雖然沒法跟日本特賣場比較，但眼見的確是很便宜）。除了比較富裕的有錢人外，亦有不少一般百姓穿T-Shirt、短褲及拖鞋到來湊熱鬧及入貨，若非人人戴上口罩，也想不到眼前是被疫情影響的曼谷。

雖然眼見人頭湧湧，但也難免有隱憂。話說之前機場附近亦開設了一個特賣場，剛開業時同樣十分熱鬧，但現時因缺少了遊客，所以有時也變得冷清。而Siam Premium Outlets開業之後會否延續墟冚情況，還是要視乎國際旅客何時才能入境。假如傳聞中的「旅遊泡泡」政策真的能實行，旅客出入境也不用隔離的話，便真的雨過天青，我有信心泰國會是大家首選的旅遊目的地。不過，這樣的日子究竟何時才到來呢？真的是天曉得了。

胡慧沖