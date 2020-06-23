新劇獲陳家樂讚好　連詩雅好開心

歌手連詩雅（Shiga）大騷長腿現身新城電台宣傳無綫熱播劇《那些我愛過的人》、兼其主題曲《小謊言》，她開心指有好多人叫佢劇中名「方醫生」，猶如打了一支強心針，並自爆劇中小秘密：「天生唇色好紅，特別係我換肝嗰幾集要用遮瑕整淡唇色，可能長期熱氣，同埋我一打乞嗤個鼻就會紅，所以拍啲感情、激動戲都比較着數。」

即使劇集已播出一個多星期，Shiga笑言仍非常緊張收視，每晚都會上各大討論區睇留言：「始終第一次擔正角色，會上埋啲媽媽網睇添，好同壞都睇，好擔心啲人日日見到我會想打爆部電視機。（最衰話你咩？）醜樣，哈哈！（你承認？）咁我又唔係特別靚，要靠化妝師。」

講到緋聞男友陳家樂都有撐場追劇還讚好，Shiga醒目笑話：「佢係讚劇，唔係讚我。（冇讚你演技嬲唔嬲？）睇網民留言多啲，介意觀眾嘅意見。（佢都係觀眾。）大眾觀眾嘅意見，咁我先有動力！（佢讚劇都開心？）身邊有好多人支持都開心嘅。」又謂拍劇賺到姊妹情，本月29日牛一的她獲黃翠如及陳自瑤提早慶生，收到由翠如送出的獨一無二蛋糕相當感動，問到陳家樂可有主動約會？她笑笑口話「唔答」，然後扯開話題指正日要開工拍廣告：「生日搵錢好開心。（搵錢重要過陳家樂？）搵錢重要過好多嘢，疫情之下有出冇入。」

另外，黃翠如及陳自瑤提前為連詩雅慶祝生日，黃翠如準備了無麩質、無糖、無低碳水化合物的蛋糕，夠晒健康唔怕肥，氹得Shiga十分開心。