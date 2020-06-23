楊證樺大讚好老婆　沈可欣：冇嗱？

沈可欣（阿沈）和楊證樺（Man）相識十多年，一直都是普通朋友的關係。直至2014年，二人齊齊參與電視劇《再戰明天》，因而多了時間彼此了解，並互生情愫。阿沈坦言初期對戀情希望保持低調，而Man自爆向圈中好友提及二人拍拖時，好友們卻警告他，「你咪害人啦！」

阿沈回想婚前大家從沒有爭執，婚後有了孩子會於教育問題上出現意見分歧。Man唯記得一次的拗撬是大仔學行，「佢學行時我帶佢去一個球場，由佢自己行，

佢跌我唔扶佢，佢（沈可欣）鬧到我成個球場都聽到！」但Man深明自己反駁老婆就只有吵架，亦知道是自己令兒子受傷。

阿沈和Man現時育有兩個兒子，對於兩兄弟的教育，二人一致認為只要他們健康就足夠，這是因為大仔Eugene在一歲時曾經發燒而抽搐暈倒，阿沈回想：「嗰時佢係我側邊飲飲下水，個身chok咗幾下然後暈咗，嗰刻我真係以為佢要離開我㗎啦！」雖然事後知道小朋友發燒很常會抽搐，但二人同時亦明白沒有健康，甚麼都不能做。

Man坦言日常生活中多數較遷就老婆，他說：「有啲嘢佢講咗出嚟我會盡量去忍，聽佢講，佢有佢嘅立場係啱！」他更表示阿沈婚後比以前懶惰時，二人隨即爆笑！阿沈坦然找到合適的人，很多事都想交託給他，「嗰時我生完之後餵夜奶，通常都係佢做，我就休息多，所以嗰個月日日見住佢瘦，就真係瘦咗好多！」

阿沈最欣賞Man是一個大好人，稱讚他不論對家人或朋友都很重情重義，而當問到Man欣賞老婆，他說:「佢好慳家，好沉靜，好抵得諗，好老婆！」阿沈隨即反問：「冇啦？」場面爆笑！想知道更多二人對夫妻相處的看法，就要留意《娛場》！