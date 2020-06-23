台灣網紅小護士最愛玩野外大解放

台灣女生出名溫柔又體貼，嗲聲嗲氣嘅台灣腔一出，就算嗌緊交都即刻軟晒舉手投降，而台妹外形Cute外，身材都十分驕人，唔知係咪因為佢哋鍾意飲豆漿做早餐有關呢？今期就介紹三個台灣咪神加股神，位位都有前有後，吸睛度爆燈！

社交網擁有12.1萬followers嘅網紅張皮皮，正職其實係護士，過往係大學已經係護理系系花，被網友封為「最正護理師」，32E好身材加上護士關係令一眾宅男想入非非，而佢最大興趣就係野外露出，佢最喜歡着住比堅尼上天下海，曾經係高雄柴山秘境海灘當場扯掉比堅尼大解放，一手高舉胸罩，另一手就遮住E Cup豪乳，性感中帶着野性，佢仲自嘲扯掉比堅尼嘅行為係「成功破壞秘境景點」，不過網友冇鬧佢破壞大自然不特止，仲大讚畫面太美好、用手根本遮不住巨乳。

台灣第一人氣女神小雪，社交網擁有44.8萬followers，因為代言手機遊戲「神魔之塔」扮演水巫的角色爆紅，本來只係32B身材嘅佢，其實唔算太吸引，但佢把心一橫走去隆胸，將B奶變成女人夢寐以求嘅D奶，隨即引來淫媒開價70萬新台幣（約18.3萬港元）邀請做伴遊。呢件事都令小雪成為新聞焦點，而佢被追問隆胸一事時，亦大方承認，更豪言：「我就是有整啊！幹嘛騙人。」敢作敢認、態度坦率個性令網友都對佢另眼相看。

「健身女神」梁子淇社交網人氣雖然不及以上兩位，但喺台灣都略有名氣，曾經參與電影及微電影演出，而佢最自豪嘅地方就係美臀，由於經常健身，做大量臀推及深蹲嘅動作，所以靚股及身材都特別結實，而梁子淇都非常識做，經常只穿T-Back或者褲仔派福利，而走肌肉健美型路線嘅佢，雖然唔係典型的女明星身材，但佢認為「女生不要受到現在社會的眼光被束縛」，而佢目標係成為「新一代武打女演員」。