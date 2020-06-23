本日日本：去髮廊啱用！無耳帶口罩登場

疫情期間，基本上你無戴口罩嘅話，好多店舖都唔使指擬進入，當中包括各大小髮型店！不過其實戴住口罩，無論洗頭抑或剪頭髮都相當麻煩，前者基本上一定會弄濕耳帶，後者則喺剪耳仔附近嘅頭髮時，會隨時有鉸剪卡住耳帶嘅可能！不過辦法總比困難多，日本earch公司即將推出嘅salone de mask，就聲稱係一款無耳帶口罩！簡單講，呢款口罩採用對肌膚甚為呵護嘅醫療用雙面膠布將口罩固定於臉上，設計簡單卻又可以將耳帶問題解決。而salone de mask分別有透明及面套兩款，兩者均用上偏薄嘅不織布所製成，其中透明款式更可讓髮型師看到面部輪廓，自然比戴上口罩遮咗半張臉更能剪出合適面形嘅髮型。至於面套款式則可以讓你將自己戴緊嘅口罩裝嵌上去，免卻了耳帶套住耳仔時嘅麻煩。兩款口罩均屬即棄型口罩，分別有5片、10片及50片裝，售價分別為1,100日圓、1,650日圓及6,600日圓。現可於指定網站訂購，透明款式會於7月開始發貨、而面套款式則會於6月下旬推出。