點解搵大反派麥包做主持　黃芳雯同城城合照好溫暖

香港開電視藝人黃芳雯（Paula）兩歲就報考小演員訓練班而入行，她在廣播道上留下無數腳印，日前相約同公司藝人馬梓軒重遊舊地。

昔日工作的電視台位置都拆遷建成豪宅，但Paula仍然記憶猶新：「我以前逢星期六、日會嚟呢度開工，最深印象係麥包哥哥（麥長青），佢成日叫我做前輩，因為我真係早過佢入行，哈哈……我當時覺得，點解有個主持人個樣可以咁惡，咁大反派？但其實佢好好人，同我哋可以玩到好癲！」

Paula自小在電視台工作，有很多機會與名人明星集郵，而她最喜愛的是陳松伶：「松松姐姐係我人生第一個偶像，因為佢以前唱過好多兒歌！到我大個咗，有一日佢擔任我節目嘉賓，當刻嘅心情真係好激動！我仲專登搵番晒同佢嘅合照出嚟要求佢簽名，當日仲同佢傾咗好耐偈添！」

Paula還分享小時候與郭富城的合照：「當年城城個髮型好流行，好多人模仿佢髮型！佢嘅經理人小美姐姐都好錫我哋呢班主播，有關城城嘅活動都會邀請我哋去參加，因為佢知道我哋成班都好迷戀城城，即使後來我哋各自結婚組織咗家庭，小美姐姐都會闔府統請，好溫暖呀！」