手越祐也網上記者會百萬人收看

日本男星手越祐也今晚日本時間8點舉行網上直播記者會，他自言甚麽都會講，吸引大批網民一早守候，未開始已超過13萬名網民點擊，記者會開始已達80萬人收看，未幾已達110萬萬人。

手越穿上西裝亮相，他甫開腔便指有太多不實報道及傳聞，因此要出來講出真相。他在記者會上，多次表示仍然愛尊尼事務所、NEWS及NEWS粉絲，他與成員之間沒有一點問題和衝突，亦沒有同尊尼太大衝突。

至於為何離開尊尼，他表示：「坦白講，五六年前就有離開的想法，或者我想挑戰自己，作為一個男人。 自今年3月以來，他一直與尊尼進行多次商討，並否認了一些報道，在4月下旬之後，他們決定我在活動結束後離開尊尼。」

對於早前被指在新冠肺炎肆虐期間，政府頒布緊急狀態下，依然Call女返家開P，之後懶理事務所警告再約女外蒲，兩次都被雜誌拍到。他解釋當晚是約了朋友，他承認喝了酒，也有女性友人出席，但傾談都是正經事，商談有關做義工等事。

而對於自己未來發展，手越希望進軍中國及美國市場，在內地社交網開帳戶跟內地粉絲互動。手越用30多分鐘獨腳戲交代近況後，進行記者發問環節，他的律師高野隆亦出來陪同，由於高野隆同動畫大師宮崎駿相似，惹起網民熱話。有記者問到，他3月底曾參加日本首相夫人安倍昭惠的賞櫻會，他解釋他同首相夫人有定期見面，但該次並非出席賞櫻會，而是在餐廳的櫻花前合照。有記者告訴他有百萬人睇網上記者會，他表現驚訝。